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Испытанный в реальном бою Т‑90МС произвел фурор за рубежом

Источник:
Sibnet.ru
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Усовершенствованный по опыту реальных боев в зоне СВО танк Т-90МС «Прорыв» привлек особое внимание на прошедшей накануне в Абу-Даби выставке IDEX-2025.

Российские конструкторы в полной мере учли боевой опыт применения танков в ходе специальной военной операции. Этот опыт был учтен при создании усовершенствованной экспортной версии танка Т-90М «Прорыв» — Т-90МС.

Танк оснастили различными системами для борьбы с беспилотниками. Машина получила дополнительные блоки динамической защиты, которыми прикрыли уязвимые участки корпуса и башни. На башне установили уже традиционный для бронетехники решетчатый экран — «мангал». Корму защитили экраном из натянутых цепей.

Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подчеркнул, что Т-90МС «Прорыв» обладает рядом конкурентных преимуществ: усовершенствованной системой вооружений, системой управления огнем, комплексом радиоэлектронной борьбы и современной защитой.

Как Т-90 стал лучшим российским танком
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Топ комментариев

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

Qprovessional

а Трамп в курсе, что он это сказал?

Nik3316

нет, ее просто дербанят все кто может... не на тот "весь світ з нами" они поставили

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?