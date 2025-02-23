Испытанный в реальном бою Т‑90МС произвел фурор за рубежом

Усовершенствованный по опыту реальных боев в зоне СВО танк Т-90МС «Прорыв» привлек особое внимание на прошедшей накануне в Абу-Даби выставке IDEX-2025.

Российские конструкторы в полной мере учли боевой опыт применения танков в ходе специальной военной операции. Этот опыт был учтен при создании усовершенствованной экспортной версии танка Т-90М «Прорыв» — Т-90МС.

Танк оснастили различными системами для борьбы с беспилотниками. Машина получила дополнительные блоки динамической защиты, которыми прикрыли уязвимые участки корпуса и башни. На башне установили уже традиционный для бронетехники решетчатый экран — «мангал». Корму защитили экраном из натянутых цепей.

Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подчеркнул, что Т-90МС «Прорыв» обладает рядом конкурентных преимуществ: усовершенствованной системой вооружений, системой управления огнем, комплексом радиоэлектронной борьбы и современной защитой.