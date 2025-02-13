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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Экс-глава АвтоВАЗа высказался о Lada Iskra

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон, под руководством которого вышли Lada Vesta и Lada Xray, считает Lada Iskra современным автомобилем.

«Lada Iskra мне кажется современным автомобилем. В любом случае это будет хорошее развитие модельного ряда компании и станет отличным дополнением к Lada Vesta», — сказал Андерссон в интервью «Коммерсанту».

Экс-глава АвтоВАЗа отметил, что Lada Granta, которую призвана заменить Iskra, хорошо продается, но «время берет свое».

Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса «В», в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada займет место между Granta и Vesta.

Андерссон — шведский топ-менеджер, возглавлял АвтоВАЗ в 2014-2016 годах. При нем были запущены в производство Lada Vesta и Lada Xray.

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Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.