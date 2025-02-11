Россия нанесла удар по газовой инфраструктуре Украины

Газовая инфраструктура на Украине получила повреждения во время воздушной тревоги, сообщают местные и центральные власти страны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что была атакована газовая инфраструктура. По его словам, на всей территории Украины ввели экстренные отключения света.

«С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — отметил Галущенко.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), говоря о воздушной тревоге и взрывах на Украине, упомянул «газовые месторождения» в Полтавской области.

Позже Полтавская областная администрация заявила, что после взрывов без газоснабжения остались девять населенных пунктов, расположенных в Миргородском районе.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого российские крылатые ракеты направились в сторону Полтавской области.