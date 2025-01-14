Убийцы 19-летней студентки в Новосибирске вышли на свободу через СВО

Жители Новосибирска Сергей Ю. и Максим О., в 2018 году приговоренные к 40 годам колонии строгого режима на двоих за изнасилование и убийство 19-летней Кристины Приходько, вышли на свободу, поучаствовав в СВО, сообщил отец девушки.

Громкое убийство 19-летней студентки произошло в 2017 году. Двое мужчин под предлогом уборки коттеджа в СНТ «Светофор» в Советском районе заманили девушку, изнасиловали и убили. Тело расчленили, спрятали в дорожную сумку и бросили в лесу, присыпав снегом.

Суд в 2018 году признал их виновными в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже и похищении документов. Одного приговорили к 18 годам, второго — к 22 годам.

О. в феврале 2024 года отправился на СВО, получил ранение, выплаты и купил в Оренбурге квартиру, Ю. в декабре прошлого года тоже направился на СВО, он находится где-то в учебном центре, сообщил отец девушки НГС.

По его словам, у убийц не было права на условно-досрочное освобождение.

«Я не живу. Это семь лет назад я жил, а сейчас я просто существую, понимаете? У меня самое ценное и самое дорогое забрали», — сказал отец Кристины, воспитывавший дочь в одиночку.