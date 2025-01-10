Суд разъяснил, может ли водитель пить алкоголь после ДТП

Попавший в ДТП водитель не может употреблять алкогольные напитки, даже если он единственный участник аварии, а у владельца автомобиля нет к нему претензий, говорится в постановлении Верховного суда (ВС) РФ.

Высшая инстанция изучила жалобу водителя из Карелии, которого признали виновным по лишили прав на 1,5 года со штрафом в 30 тысяч рублей.

Мужчина вместе с автомобилем слетел в кювет, а после употребил спиртные напитки. В результате ДТП произошла полная деформация кузова авто, других пострадавших не было. Водитель позвонил владелице машины, та заявила, что не имеет к нему претензий, тогда он решил, что может выпить, приводит РАПСИ обстоятельства дела.

В итоге, мужчину признали виновным по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (Невыполнение ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен).

ВС напомнил, что у водителей, попавших в ДТП, где причинен вред только имуществу, тоже есть обязанности. Они могут не привлекать сотрудников ДПС, но должны оформить документы в соответствии с Правилами ОСАГО. В материалах дела такие документы отсутствовали.

«Доводы жалобы об отсутствии у (водителя) обязанности сообщить о дорожно-транспортном происшествии в полицию и соблюдать запрет на употребление, в частности, алкогольных напитков, поскольку в этом происшествии вред причинен только автомобилю, а (собственница) в телефонном разговоре сообщила об отсутствии у нее к нему материальных претензий, безосновательны», — говорится в постановлении ВС.