Честная игра или развод: что разыграют в «Новогоднем миллиарде»

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» ежегодно становится самым популярным тиражом «Русского лото», в нем участвуют десятки миллионов игроков. Но некоторые считают, что выиграть крупную сумму в лотерее нельзя. Сколько денег в реальности разыгрывают в новогоднем тираже?

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» состоится 1 января 2025 года. Будет разыгран крупнейший в российских государственных лотереях главный приз — 1 миллиард рублей, всего среди игроков распределят более 3 миллиардов рублей.

Почему выигрыши реальны

Контроль государства. С 2014 года все лотереи в России — государственные, организатором «Русского лото» выступает Министерство спорта России. Проведение лотереи контролирует Федеральная налоговая служба.

Налоговики получают данные о каждом проданном лотерейном билете с кассовых аппаратов. Независимые системы контроля гарантируют неизменность базы участвующих в тираже билетов. В результате невозможно «вбросить» выигрышный билет после проведения тиража.

Фото: © Sibnet.ru

Прибыль гарантирована. Распространителям лотерей нет никакой необходимости мошенничать. По закону, в призовой фонд идет только 50-70% выручки от каждого тиража, оставшиеся деньги после уплаты налогов — прибыль оператора.

Если лотерея популярна, как «Новогодний миллиард», организаторы могут зарабатывать на единственном тираже сотни миллионов рублей. С учетом такой прибыльности у них отсутствует заинтересованность в обмане игроков.

Кто дополнительно следит за лотереей

Дополнительный надзор. Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» проводится под контролем тиражной комиссии. Традиционно в нее входят один человек с юридическим образованием и два представителя других профессий.

Члены комиссии работают на безвозмездной основе. Они тщательно проверяют мешок и бочонки перед началом розыгрыша, а после завершения заверяют результаты. Кроме этого, «Новогодний миллиард разыгрывается в прямом эфире, в присутствии многочисленных зрителей в студии.

Два главных принципа честной лотереи — случайность и равновероятность. Первый заключается в том, что все выигрыши абсолютно случайны, повлиять на результат невозможно. Второй — все купленные билеты могут стать счастливыми с одинаковой вероятностью.

Кибербезопасность. В качестве дополнительных мер контроля за проведением розыгрыша привлекаются эксперты компании F.A.C.C.T. — российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.

Они следят, чтобы в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями. Специалисты компании также защищают электронную инфраструктуру лотереи от хакеров.

Реальные победители

Реальность крупных выигрышей подтверждают биографии реальных людей, победивших в «Новогоднем миллиарде». Так, в 2023 году миллиард рублей по итогам новогоднего тиража достался слесарю из Нижнего Новгорода Александру Земскову.

Годом ранее тренер Владимир Исаков из Севастополя получил подарочный конверт из десяти билетов «Новогоднего миллиарда» от супруги. В итоге один из купленных билетов принес ему свыше 500 миллионов рублей.

Обладательницей второй половины от миллиарда в 2022 году стала Светлана Брагина — экономист из Краснодарского края. Она также купила набор из десяти билетов на новогодний тираж.

Обладателями миллиарда рублей, разыгранного в новогоднем тираже «Русского лото» 1 января 2024 года, стала семейная пара из Тюмени — Светлана и Юрий Семеновы. Женщина — логопед-дефектолог, а ее муж — токарь.

Светлана и Юрий Семеновы из Тюмени Фото: © пресс-служба «Столото»

Согласно официальным данным «Столото», всего в прошлом году по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9 208 638 билетов, в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.