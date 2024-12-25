Большинство из нас верят в магию Нового года и ждут перемен сразу после боя курантов. Эзотерики говорят — и это правильно. С новым годом на Землю всегда приходят новые энергии. Но чтобы удача поселилась в доме, нужно задобрить символа года. По восточному календарю 2025 годом будет управлять Зеленая Деревянная Змея. Разбираемся, как надо украсить дом, чтобы заслужить благосклонность Змеи.

Змея не любит вычурность и требовательно относится к красоте и гармонии. Поэтому про дешевый шик для украшения дома надо забыть. Стоит продумать новогоднее оформление к встрече года Змеи в экостиле или стиле «тихой роскоши».

Максимум натурального

Новогоднее убранство дома или квартиры должно содержать максимум натуральных, природных материалов. В первую очередь натуральной должна быть елка. Если елки нет, то стоит принести в дом хоты бы еловые ветки и задекорировать их.

Украсить новогоднюю елку хорошо деревянными или бумажными игрушками, шишками. Можно развесить съедобные украшения, например, рождественское печенье. В качестве блестящих акцентов можно навязать на еловые ветки банты из золотистой или коричнево-золотистой атласной ленты. Гирлянду на елку лучше выбрать с мягким желтым светом.

Для сервировки стола хорошо использовать деревянную посуду — различные подставки, салатники, салфетницы, баночки для специй. Также подойдут плетеные корзинки.

Если нравится зажигать на праздничном столе свечи, то для встречи года Змеи лучше использовать деревянные подсвечники, либо из натурального камня или хрусталя.

Природные цвета и блеск

Праздничный декор лучше продумать в зеленых и коричневых оттенках, а блестящие элементы — в золотистых. Приглушенная природная палитра не только благоприятна с точки зрения астрологии, но и выглядит изысканно и даже роскошно. Например, сочетания насыщенной бронзы и темно-изумрудного, темно-рубинового или бежевого с приглушенным травяным зеленым.

Можно разместить в доме украшения из еловых веток с шишками и зеленым, золотым дождиком. Или приобрести сухостои, декоративные ветки и также украсить их дождиком или аккуратными изящными гирляндами.

Если хочется больше блеска, можно использовать золотистую фольгу. Вырезать из нее снежинки и разместить на зеркалах, окнах. Можно обернуть фольгой какие-то предметы — вазы, основания светильников, цветочные кашпо.

Яркость в оформление можно добавить за счет фруктов. Как нельзя лучше подойдут мандарины. Оранжевый — один из цветов, которые нравятся Змее.

Мягкое освещение

Змея прячется от яркого прямого света и предпочитает приглушенное теплое освещение. Поэтому идеальным решением будет свет от свечей, настенных бра и торшеров.

Чем больше источников света, тем лучше. Поэтому можно включить все дополнительное освещение, убавив яркость до минимума.

Если отдавать предпочтение свечам, то хорошо выбирать необычные формы — с волнами, изгибами, которые напоминали бы тело и движение Змеи. Одновременно в одной комнате должно гореть не менее пяти свечей.

Фигурка Змеи

Не следует развешивать на елке множество игрушек в виде змей. Пусть символ покровительницы 2025 года будет на более почетном месте. Фигурку Змеи можно поставить в центр стола или разместить как главный элемент букета в композиции с еловыми ветками.

Змея любит драгоценные и полудрагоценные камни. Отлично, если статуэтка будет ими украшена. Но это необязательно. Змее понравится дерево, хрусталь, керамика и даже стекло. Главное, чтобы она не была из пластика или других «синтетических» материалов.

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Фигурки достаточно одной, если ее разместить на самом почетном месте, или двух.

Во втором случае одну статуэтку змеи следует поставить на стол или где-то в зоне видимости, а вторую — на самое высокое место.

Мистические секреты

Несмотря на то, что 2025 году по китайскому гороскопу соответствует стихия дерева, в доме нужно поставить воду. Это дружественные стихии, кроме того, в природе существует множество змей, которые живут у воды или в воде.

Вода выполнит роль магнита-собирателя новой энергии, которая зарядит дом и будет работать последующий год.

Можно приобрести прозрачные чаши и плавающие свечи. И поставить несколько чаш со свечами в разных местах комнаты, где планируется основное торжество. Так решаются сразу две задачи — появляется оригинальный новогодний декор и вода, которая выполнит магическую роль.

Если свечей и без того достаточно, можно взять несколько небольших пиал, налить в них чистую воду и расставить в недоступных, незаметных местах.

Через несколько дней после празднования Нового года эту воду можно использовать для полива комнатных растений.