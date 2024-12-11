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Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи

Источник:
Sibnet.ru
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Комнатное растение в подарок
Фото: © pxhere.com
Наступающим 2025 годом по китайскому календарю правит Змея. Покровительница года прагматична и практична, и оценивает любые подарки на Новый год с точки зрения пользы и смысла. Поэтому, чтобы не принести неудачу, при выборе презентов стоит придерживаться ряда правил.

Стихия 2025 года — дерево, цвет — зеленый. Змея принесет энергию перерождения, движения и целеустремленности. Лучшими новогодними подарками будут полезные вещи из натуральных и особенно природных материалов. А худшими — безделушки, мистические предметы и домашние питомцы.

Появление подобных новинок в доме Змея расценит как неуважение, что может негативно повлиять на судьбу одариваемого, а иногда и того, кто дарит. Вот главные табу на подарки на Новый 2025 год.

Сувениры

Покровительница года не любит бесполезные вещи и захламленность. Она очень рациональна и ценит только то, что может приносить практическую пользу.

Поэтому не стоит дарить разного рода статуэтки, фигурки и даже элементы украшения интерьера. Иными словами, все то, чем нельзя практически пользоваться.

Зато, если хочется подарить что-то в дом, можно выбрать деревянную шкатулку ручной работы или предмет мебели из натурального ротанга. Как более бюджетный вариант — деревянные подставки под горячее или кружки.

Фоторамки

Фоторамки и фотоальбомы, казалось бы, практически полезный и оригинальный подарок, если фоторамка будет цифровой.

Но и это не понравится хозяйке 2025 года. Змея смотрит в будущее и не любит вспоминать о прошлом. Она старается освободиться от всего, что уже ушло, и концентрировать энергию на движении вперед. Поэтому все, что связано с воспоминаниями, событиями из прошлого, она воспримет с недовольством.

Но если одариваемый — любитель фотографировать, можно подарить фотосвет, палку для селфи, сумку для фототехники или облачное хранилище для размещения фотографий.

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Часы

Наручные или настенные — неважно. Во многих культурах, особенно восточных, такой подарок считается плохим. Он намекает на неизбежность течения времени, конечность бытия. А для Змеи символизирует смерть.

Часы не только нельзя дарить на Новый 2025 год, но покупать себе в дом или на руку новые часы в течение всего года.

Но можно подарить фитнес-браслет. Хозяйка года уважает тех, кто ведет здоровый образ жизни и поддерживает тело в форме.

Ножи

Любые острые предметы мистики также называют плохим подарком. Считается, что лезвие и острие накапливают мощную разрушительную энергию. А энергия Деревянной Зеленой Змеи — спокойная, цельная и миролюбивая. Такой подарок она может расценить как намерение навредить, разрушить ее гармонию и лишит своего расположения как одариваемого, так и дарителя.

Однако можно подарить оригинальные подставки для ножей, в которых будут «прятаться» лезвия. Или презентабельные и функциональные лотки для столовых приборов. Это будет символизировать стремление обуздать разрушительную энергию.

Домашние питомцы

Не подойдут любые подарки, которые человека к чему-то обяжут и привяжут. В первую очередь это животные — котеночек, щеночек. Даже хомячок или канарейка не придутся Змее по нраву. Она в принципе не любит других представителей животного мира. А в случае с домашними питомцами добавляется еще один аспект — хозяйка года против всего, что может обременять, тормозить движение вперед, мешать переменам.

Также нежелательно дарить комнатные растения. Поскольку о них нужно заботиться. В этот год, по мнению Змеи, нужно избавляться от объектов обременяющей заботы, а не обретать новые.

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Но если в доме уже есть животные, то можно подарить полезные вещи для них. Игрушки, предметы для кормления и выгула. Если хозяева любят комнатные цветы и деревья, и они уже есть в доме, можно подарить керамические кашпо с необычным дизайном.

Эзотерические предметы

Змея — в этой области самое компетентное животное из всего восточного календаря. И как любой профессионал, не любит в своем деле дилетантов.

Поэтому не стоит дарить разного рода талисманы, амулеты, ловцы снов, карты, руны и другие мистические атрибуты. Особенно, если это массовый китайский товар, купленный в обычном магазине.

Если нужно сделать подарок поклоннику эзотерики, можно выбрать плед или предмет одежды в этническом стиле с мистическим принтом, ручной работы. Или украшения из дерева и камня. Компромиссный вариант — подставки под благовония и свечи из натуральных материалов.

Подарки с намеком

Змея уважает мудрость и не любит хитрость. И еще больше не любит, если подарки являются скрытой критикой и могут доставить неприятные эмоции.

Например, человеку с лишним весом не стоит дарить весы или книгу с рецептами легких блюд.

Но можно подарить фитнес-тренажеры или абонемент в бассейн, если такое пожелание высказывал сам одариваемый. Покровительница 2025 года всегда поддержит поклонника ЗОЖ.

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Как компромиссный вариант — сертификат в какой-то магазин или салон красоты. Но только, если точно знать, что человек не увидит в подарке подтекста и им воспользуется.

Бижутерия и реплики

Все дешевое и блестящее, любая фальшь раздражает Змею. Она — за истинную ценность. Поэтому лучше отказаться от подарков с фианитами и копий аксессуаров дорогих брендов.

Если хочется подарить человеку что-то из области стиля, но бюджет не позволяет приобрести настоящие изумруды, можно рассмотреть варианты галстуков, перчаток, шарфов.

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