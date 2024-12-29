Когда до Нового года остается пара дней, подбирать украшения для праздничного убранства на маркетплейсах уже поздно. Но всегда можно дать новую жизнь прошлогодним украшениям, а также использовать обычный декор, швейные принадлежности, пищевую фольгу и даже заколки для волос.

А если учитывать гороскопы, то Зеленая змея, хозяйка года по восточному календарю, и не требует особого убранства. Можно быстро оформить жилье так, что это очень понравится символу 2025 года.

Главное правило — максимум уюта и минимум напоминаний о прошлом годе. Также Зеленая Деревянная Змея любит естественность. Именно это должно стать определяющим в новогоднем оформлении.

Избавиться от старого

Змея может быть ревнива, поэтому в первую очередь нужно избавиться от символа предыдущего года – Зеленого дракона. Не стоит оставлять елочные игрушки в виде дракона, свечи, фигурки и другие атрибуты символа уходящего года.

Если есть пара свободных часов, можно навести ревизию в гардеробе и шкафах, чтобы избавиться от всего старого, ненужного. Это будет не только приятно Змее, но и высвободит новую энергию, считают астрологи.

Цветовая гамма

Для оформления дома или квартиры к 2025 году лучше всего выбирать натуральные оттенки — зеленый, коричневый, бежевый, оливковый. BИз блестящих — золотистый. Это очень удобно. Как правило, зеленые и золотистые дождик и мишура есть у всех.

А скатерть или на стол этих цветов можно пробрести в ближайшем супермаркете. Если есть возможность быстро купить посуду, то стоит приобрести тарелки зеленого или оливкового цвета. Это придаст декоративную изюминку сервировке и порадует Змею.

Праздничный уют из подручных средств

Ключевым в оформлении дома или квартиры должен стать уют. Можно поиграть с освещением. Использовать только дополнительный свет, а светильники обернуть мишурой или фольгой.

Также хорошо зажечь свечи. Для придания восточного колорита можно плавающие в чаше с водой. Если их нет, можно обычные, парочка которых точно есть в каждом доме.

Если в доме есть комнатные растения, можно сделать на них акцент, украсив горшки — обклеить дождиком, снежинками или обернуть фольгой. Поскольку Змея любит природу, это будет отличным, к тому, быстрым и бюджетным способом порадовать хозяйку года.

Если в доме есть деревянные или каменные подсвечники, вазы, самое время их использовать. Символ 2025 года уважает натуральные материалы.

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Астрологи советуют поставить в доме фигурку змеи. Если ее нет, то можно вырезать из фольги или сделать из мишуры и скотчем прикрепить на зеркало или окно.

Кстати, если в доме нет даже мишуры и купить ее негде, можно использовать зубную пасту.

Зубной пастой можно нарисовать на зеркалах и окнах снежинки, снеговиков, елочки, силуэты змеи, что-то написать.

Если есть блестящие заколки для волос, их можно прикрепить на шторы или даже на ветки ели. Это добавит оригинальности украшению елки. Также можно использовать ярку или золотистую тесьму, атласную ленту — навязать из нее бантов для украшения еловых веток, дверных ручек, спинок стульев.