НАВЕРХ
Актуальная тема
Новогодние инструкции
Актуальная тема
Новогодние инструкции
#Предсказания #Гороскопы #Гадания #Эзотерика #Приметы #Мистика #Религия

Как быстро и красиво по-новогоднему украсить дом

Источник:
Sibnet.ru
147 0
Новогодние украшения, Новый год
Фото: © Sibnet.eu
Когда до Нового года остается пара дней, подбирать украшения для праздничного убранства на маркетплейсах уже поздно. Но всегда можно дать новую жизнь прошлогодним украшениям, а также использовать обычный декор, швейные принадлежности, пищевую фольгу и даже заколки для волос.

А если учитывать гороскопы, то Зеленая змея, хозяйка года по восточному календарю, и не требует особого убранства. Можно быстро оформить жилье так, что это очень понравится символу 2025 года.

Главное правило — максимум уюта и минимум напоминаний о прошлом годе. Также Зеленая Деревянная Змея любит естественность. Именно это должно стать определяющим в новогоднем оформлении.

Избавиться от старого

Змея может быть ревнива, поэтому в первую очередь нужно избавиться от символа предыдущего года – Зеленого дракона. Не стоит оставлять елочные игрушки в виде дракона, свечи, фигурки и другие атрибуты символа уходящего года.

Если есть пара свободных часов, можно навести ревизию в гардеробе и шкафах, чтобы избавиться от всего старого, ненужного. Это будет не только приятно Змее, но и высвободит новую энергию, считают астрологи.

Цветовая гамма

Для оформления дома или квартиры к 2025 году лучше всего выбирать натуральные оттенки — зеленый, коричневый, бежевый, оливковый. BИз блестящих — золотистый. Это очень удобно. Как правило, зеленые и золотистые дождик и мишура есть у всех. 

А скатерть или на стол этих цветов можно пробрести в ближайшем супермаркете. Если есть возможность быстро купить посуду, то стоит приобрести тарелки зеленого или оливкового цвета. Это придаст декоративную изюминку сервировке и порадует Змею. 

Праздничный уют из подручных средств

Ключевым в оформлении дома или квартиры должен стать уют. Можно поиграть с освещением. Использовать только дополнительный свет, а светильники обернуть мишурой или фольгой. 

Также хорошо зажечь свечи. Для придания восточного колорита можно плавающие в чаше с водой. Если их нет, можно обычные, парочка которых точно есть в каждом доме.

Если в доме есть комнатные растения, можно сделать на них акцент, украсив горшки — обклеить дождиком, снежинками или обернуть фольгой. Поскольку Змея любит природу, это будет отличным, к тому, быстрым и бюджетным способом порадовать хозяйку года.

Если в доме есть деревянные или каменные подсвечники, вазы, самое время их использовать. Символ 2025 года уважает натуральные материалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПять способов сервировки оливье

Астрологи советуют поставить в доме фигурку змеи. Если ее нет, то можно вырезать из фольги или сделать из мишуры и скотчем прикрепить на зеркало или окно.  

Кстати, если в доме нет даже мишуры и купить ее негде, можно использовать зубную пасту. 

Зубной пастой можно нарисовать на зеркалах и окнах снежинки, снеговиков, елочки, силуэты змеи, что-то написать.

Если есть блестящие заколки для волос, их можно прикрепить на шторы или даже на ветки ели. Это добавит оригинальности украшению елки. Также можно использовать ярку или золотистую тесьму, атласную ленту — навязать из нее бантов для украшения еловых веток, дверных ручек, спинок стульев.

Реклама.
Тема: Новогодние инструкции
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Какое платье выбрать для «змеиной» новогодней ночи 2025
смотреть все
Оракул #Эзотерика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Салфетки на удачу: как украсить новогодний стол
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
Нострадамус и Ванга сошлись в пугающем пророчестве на 2025 год
Крейсер ВМС США обстрелял два американских истребителя
Мультимедиа
Горнолыжки Шерегеша и Манжерока. ИНФОГРАФИКА
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
31
Путин принес извинения Алиеву за катастрофу самолета
23
Фицо заявил, что Украина заплатит «огромную цену»
20
Ким Чен Ын подарил 100-летней долгожительнице еду
18
Азербайджан заявил о внешнем воздействии на разбившийся самолет
15
Захарова отреагировала на задержании австралийского наемника