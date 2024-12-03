Открыта невероятная фармацевтическая польза жимолости

Жимолость оказалась богата веществами, которые вырабатывают растения для защиты от патогенов, и их можно использовать как основу для функционального питания, лекарств и БАДов.

Ученые исследовали десять образцов голубой и камчатской жимолости, выросшей в дикой природе и на плантациях. «В обоих видах исследователи обнаружили 151 биологически активное соединение, 44 из которых — впервые», — говорится в сообщении Передовой инженерной школы «Агробиотек» ТГУ.

В жимолости голубой, например, ученые нашли мирицетин, который имеет противораковые свойства и потенциально может быть использован для предотвращения развития ВИЧ.

Также во всех сортах жимолости голубой обнаружен анонаин. Доказано, что он подавляет рост раковых клеток шейки матки.

А лидером по пользе среди голубой жимолости оказался сорт “Томичка”. В нем обнаружены 57 соединений, 30 из них оказались уникальными.

Исследование открывает перспективу на изобретение новых БАДов и лекарств, способных предотвратить и помочь в лечении множества серьезных заболеваний.

«Главная цель таких исследований — увеличить качество и объем производства специфических соединений для фармакологии, а также совершенствовать селекцию видов», — сообщает ТГУ.