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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Стартовала бесплатная раздача Half‑Life 2

Источник:
Sibnet.ru
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Стартовала бесплатная раздача культового шутера Half-Life 2, акция запущена компанией Valve в честь 20-летия игры. Забрать Half-Life 2 могут все пользователи Steam.

При этом в Half-Life 2 теперь включены дополнения Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two. Ранее эпизоды продавались в Steam отдельно. Теперь перейти к их прохождению можно прямо из главного меню основной игры.

Помимо раздачи, Valve также выпустила крупное обновление для Half-Life 2 с 3,5-часовыми комментариями от разработчиков, улучшенным освещением, обновленными настройками графики и исправлением багов.

Дополнительно студия представила документальный фильм, посвященный созданию шутера. Двухчасовое видео доступно для просмотра на YouTube и представляет собой уникальный взгляд на процесс разработки игры.

Half-Life 2 вышла 16 ноября 2004 года и собрала множество премий и наград. В 2012 году шутер получил награду на Spike VGA 10 как лучшая игра десятилетия.

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