Психолог объяснил, что значит «оставаться в ресурсе»

Ресурсное состояние предполагает, что у человека достаточно физических и психологических сил для успешного выполнения повседневных и внезапно возникающих задач, рассказала психолог Екатерина Игонина.

При этом происходящее мало влияет на настроение человека. «Другими словами, если друзья зовут посидеть в кафе после работы — вы с удовольствием соглашаетесь. Начальник просит задержаться — тоже соглашаетесь. Вряд ли с той же радостью, но точно без отчаяния», — приводит «Российская газета» объяснение эксперта.

По словам Игониной, запас сил формирует состояние нашего физического и психологического здоровья. Хорошее самочувствие, полноценный сон, правильное питание, позитивный настрой, уверенность в себе и увлекательная жизнь — вот благодаря чему поддерживается наш потенциал.

«Наши силы "крадут" стрессы, неприятности, болезни, хроническая усталость, конфликты, переживания и страхи, потери, негативное отношение к себе и собственной жизни. И чем сложнее внешние обстоятельства и сильнее внутреннее напряжение, тем быстрее истощаются ресурсы», — отметила психолог.

Утраченный душевный подъем можно вернуть, если найти истинную причину «утечки» ресурсов. «Выявите, что больше всего вас опустошает, на что тратится львиная часть сил. А затем выберете то, что способно повысить ваш тонус», — посоветовала Игонина.