Молитва казачьей бригады «Терек» попала на видео

Воины казачьей бригады «Терек», участвующие в спецоперации на Украине, организуют групповые молитвы. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале Всероссийского казачьего общества.

Ролик называется «Казак без Веры — не казак!». Отмечается, что основой казачества является православная вера и любовь. Именно поэтому перед боем, между боями и после боев казаки героической казачьей разведывательной бригады «Терек» никогда не забывают о святой молитве.

Неслучайно митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назвал казачество «православным рыцарством», а знаменитый российский актер Иван Охлобыстин — «воинство Христово».

«Основой казачества всегда были православная вера и любовь к Отечеству. <…> Этих двух основополагающих ценностей хватило для того, чтобы объединить тысячи и тысячи людей вокруг самого главного дела, какое только может быть, — защиты веры и Отечества», — подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.