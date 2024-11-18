НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Молитва казачьей бригады «Терек» попала на видео

Источник:
Sibnet.ru
621 0

Воины казачьей бригады «Терек», участвующие в спецоперации на Украине, организуют групповые молитвы. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале Всероссийского казачьего общества.

Ролик называется «Казак без Веры — не казак!». Отмечается, что основой казачества является православная вера и любовь. Именно поэтому перед боем, между боями и после боев казаки героической казачьей разведывательной бригады «Терек» никогда не забывают о святой молитве.

Неслучайно митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назвал казачество «православным рыцарством», а знаменитый российский актер Иван Охлобыстин — «воинство Христово».

«Основой казачества всегда были православная вера и любовь к Отечеству. <…> Этих двух основополагающих ценностей хватило для того, чтобы объединить тысячи и тысячи людей вокруг самого главного дела, какое только может быть, — защиты веры и Отечества», — подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Еще по теме
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
Погиб в бою администратор канала «Архангел спецназа Z»
Российские военные заняли Ленинское и Макаровку
Украинское командование погубило элитный спецназ ВСУ
смотреть все
Оборона #Армия #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube
Канцлер Германии после двухлетнего перерыва позвонил Путину
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
65
Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube
57
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
50
Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории
37
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
35
Поставки российских нефтепродуктов за рубеж резко упали