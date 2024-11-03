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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска взяли Вишневое в ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска группировки «Центр» заняли Вишневое в ДНР «в результате активных наступательных действий», говорится в сообщении Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике 32-й и 93-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Село Вишневое находится западнее от города Селидово. Население села до начала полномасштабных боев составляло немногим более 200 человек.

Ранее Минообороны России сообщило о взятии поселка Кураховка в том же Селидовском районе. Кураховка расположена к югу от Селидово и юго-западу от Вишневого.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия сейчас проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта.

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Топ комментариев

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать