Российские войска взяли Вишневое в ДНР

Российские войска группировки «Центр» заняли Вишневое в ДНР «в результате активных наступательных действий», говорится в сообщении Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике 32-й и 93-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Село Вишневое находится западнее от города Селидово. Население села до начала полномасштабных боев составляло немногим более 200 человек.

Ранее Минообороны России сообщило о взятии поселка Кураховка в том же Селидовском районе. Кураховка расположена к югу от Селидово и юго-западу от Вишневого.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия сейчас проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта.