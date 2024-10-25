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Лукашенко оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав России

Источник:
«Известия»
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Белоруссия не может войти в состав России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, добавив, что это может привести к войне.

«Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но, вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов, личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял», — сказал Лукашенко в интервью «Известиям».

По его словам, «в высоких кругах» в России «кое-кому неймется», но Москва и Минск в рамках Союзного государства могут выстроить отношения, «которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве», это и нужно двум государствам.

Лукашенко также заявил, что перед президентом Владимиром Путиным не стояла задача «завоевать» Украину.

«Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать "а дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать», — отметил президент Белорусии.

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