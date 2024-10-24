Почти половина российских операторов связи планирует повышение тарифов, сообщили участники рынка.

Половина компаний (49%) собирается увеличить цены на мобильную связь на 10-15%, следует из опроса, проведенного «Известиями». Около 22% телеком-компаний готовятся увеличить цены на 20% и более. Около четверти (24%) организаций отметили, что рост тарифов составит 3-10%

Операторы объясняют подорожание услуг ростом стоимости оборудования, повышением ставки ЦБ, дефицитом кадров и государственным регулированием.

В ФАС уточнили, что сведения о повышении тарифов на услуги связи в ведомство не поступали. В случае выявления необоснованного роста цен на услуги связи ведомство примет меры антимонопольного реагирования, отметил там.