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Услуги связи значительно подорожают в 2025 году

Источник:
«Известия».
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Почти половина российских операторов связи планирует повышение тарифов, сообщили участники рынка.

Половина компаний (49%) собирается увеличить цены на мобильную связь на 10-15%, следует из опроса, проведенного «Известиями». Около 22% телеком-компаний готовятся увеличить цены на 20% и более. Около четверти (24%) организаций отметили, что рост тарифов составит 3-10%

Операторы объясняют подорожание услуг ростом стоимости оборудования, повышением ставки ЦБ, дефицитом кадров и государственным регулированием.

В ФАС уточнили, что сведения о повышении тарифов на услуги связи в ведомство не поступали. В случае выявления необоснованного роста цен на услуги связи ведомство примет меры антимонопольного реагирования, отметил там.

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