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Россия стала четвертой в мире экономикой

Источник:
РИА Новости
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Международный валютный фонд опубликовал новый доклад по динамике ВВП стран мира. Согласно документу, в 2024 году ВВП России составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности, это четвертый показатель на планете.

По доле в мировом ВВП по паритету покупательной способности Россия обогнала Японию (3,38%) и Германию (3,4%). Первые строчки в рейтинге по этому показателю занимают Китай, США, а также Индия.

Российский ВВП по паритету покупательной способности оценивается экспертами в 6,45 триллиона долларов, тогда как ВВП Японии составил 6,3 триллиона, а немецкий — 5,9 триллиона.

Абсолютным лидером по размеру экономики, пересчитанной по паритету покупательной способности, остается Китай — его ВВП по итогам прошлого года достиг 35 триллионов долларов.

Президент Владимир Путин ранее поставил задачу выйти на четвертое место среди экономик мира и поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.

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Экономика #Деньги
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