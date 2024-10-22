Россия стала четвертой в мире экономикой

Международный валютный фонд опубликовал новый доклад по динамике ВВП стран мира. Согласно документу, в 2024 году ВВП России составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности, это четвертый показатель на планете.

По доле в мировом ВВП по паритету покупательной способности Россия обогнала Японию (3,38%) и Германию (3,4%). Первые строчки в рейтинге по этому показателю занимают Китай, США, а также Индия.

Российский ВВП по паритету покупательной способности оценивается экспертами в 6,45 триллиона долларов, тогда как ВВП Японии составил 6,3 триллиона, а немецкий — 5,9 триллиона.

Абсолютным лидером по размеру экономики, пересчитанной по паритету покупательной способности, остается Китай — его ВВП по итогам прошлого года достиг 35 триллионов долларов.

Президент Владимир Путин ранее поставил задачу выйти на четвертое место среди экономик мира и поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.