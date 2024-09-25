Зеленский признал уничтожение всех украинских ТЭС

Все тепловые электростанции на Украине уничтожены, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН.

«По состоянию на сегодняшний день <…> уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — сказал Зеленский, комментируя удары российской армии по энергетическим объектам.

При этом в июне Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены 80% тепловой генерации электричества и треть производства ГЭС. Украинский министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей.

Ранее власти Украины предупредили граждан, что предстоящий отопительный сезон в стране может стать катастрофическим. Из-за проблем с электричеством и отоплением украинцам посоветовали перебираться в дома с традиционным печным отоплением.