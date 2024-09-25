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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Началось производство электромобиля Lada e-Largus

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ начал серийный выпуск первого электромобиля Lada e-Largus, он будет стоить от 3 миллионов рублей с учетом субсидии, сообщила пресс-служба компании.

«Наш единственный, реально отечественный и высоколокализованный электромобиль», — охарактеризовал ранее e-Largus президент АвтоВАЗа Максима Соколова.

Семейство электромобилей e-Largus будет представлено пассажирскими и коммерческими универсалами (которые в свою очередь будут иметь версии с разными батареями и разной грузоподъемностью). Запас хода пассажирского электромобиля — 420 километров, грузопассажирского — от 320 километров, в зависимости от модификации.

Lada e-Largus
Фото: © АвтоВАЗ

На Lada e-Largus устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах с пиковой мощностью до 120 кВт. Две тяговые литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и под полом кузова (в месте, где ранее располагался бензобак), что позволяет полностью сохранить полезный объем салона и багажника. Батареи разработаны и произведены в России, системы управления и термостатирования — также российские.

На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация, позволяющая контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода.

Стоимость Lada e-Largus с учетом субсидии будет начинаться от 2,99 миллиона рублей. Без субсидии — на 925 тысяч рублей дороже.

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