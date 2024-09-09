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Рассекречен мирный план Шольца по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Канцлер Германии Олаф Шольц работает над планом мирного урегулирования между Россией и Украиной, его детали просочились в СМИ.

Так, план предусматривает территориальные уступки со стороны Украины, которые могут заключаться в официальной передаче Москве некоторых украинских регионов, пишет издание La Repubblica.

Шольц хочет войти в историю как «канцлер мира», отмечает издание. После неудачи на выборах на востоке Германии он рассчитывает исправить положение, «разыграв украинскую карту».

Выборы в Тюрингии и Саксонии прошли 1 сентября, там победили «Альтернатива для Германии» и Христианско-демократический союз, набравшие более 30% голосов. Социал-демократическая партия, к которой принадлежит Шольц, потерпела сокрушительное поражение.

Канцлер Германии также подчеркнул, что выступает за участие России во втором «саммите мира». «Считаю, что сейчас самое время обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира», — отметил он.

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Политика #Мир
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