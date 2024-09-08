Белоусов заявил о героизме танкистов в ходе СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск, а также работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста.

«Во все времена личный состав танковых войск служил образцом мужества и истинного патриотизма, с честью выполнял служебный долг, вносил значительный вклад в укрепление обороноспособности государства и обеспечение его безопасности», — сказал Белоусов.

По его словам, «в ходе специальной военной операции, воины-танкисты демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм. Они умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи».

Министр обороны также отметил добросовестный и самоотверженный труд специалистов оборонно-промышленного комплекса, благодаря которому создаются «уникальные образцы бронетанкового вооружения и техники».