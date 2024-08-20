Алтай соберет туристический налог

Республика Алтай вводит туристический налог с 1 января 2025, сообщила пресс-служба правительства региона.

Туристический налог — замена курортного сбора, который действовал в нескольких регионах страны. Максимальная ставка в 2025 году —1%, но минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки. Платить налог будут сами места размещения — гостиницы, дома отдыха, пансионаты и так далее. Сумму включат в стоимость номера.

По предварительным расчетам, благодаря туристическому налогу бюджет Республики Алтай получит ежегодно 50-70 миллионов рублей.

Эти средства могут быть дополнительно направлены на выполнение социальных обязательств перед жителями, в том числе на индексацию зарплаты работников бюджетной сферы», — отметил глава региона Андрей Турчак.

По его словам, сейчас в республике около 70% мест размещения работают «в серую». Местные власти должны подготовить предложения, как вывести бизнес из тени.

В прошлом году Республику Алтай посетили боле 2,6 миллиона туристов.