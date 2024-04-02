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Пользователи «Игрового» получат новые бонусы «Мира танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Ростелеком обновила список бонусов для «танкистов» многопользовательской игры «Мир танков», которые пользуются тарифами линейки «Игровой».

С 1 апреля 2024 года в обновленной опции тарифа появились три премиум-танка, доступных для аренды, которые будут обновляться каждый месяц. По истечении месяца любой понравившийся танк можно будет приобрести со скидкой 15%, сообщает пресс-служба компании.

Геймеры также получат купон на скидку 15% для выгодных покупок техники, золота или внутриигровых товаров из раздела «Внешний вид» в премиум-магазине игры «Мир танков» от Lesta Games.

Игрокам будет ежедневно доступна уникальная боевая задача на 20 золота — на технике VI уровня и выше в десяти случайных боях попасть в топ-10 по опыту в своей команде. Если в ходе недельных боев игрок заработает 30 тысяч чистого опыта, он дополнительно получит 100 золота.

Как активизировать бонусы

Для активации опции «Мир танков. Мир кораблей» новым пользователям необходимо подключить тарифный план «Игровой» и привязать свой аккаунт «Ростелеком ID» к игровой платформе. Дополнительной платы не требуется. После этого игрокам станут доступны обновленные бонусы.

По умолчанию привязать к тарифу «Игровой» можно только одну учетную запись Lesta Games, но подключение опции «Второй аккаунт Lesta Games» позволяет поделиться игровыми преимуществами в «Мире танков» и «Мире кораблей» с другом или родственником.

Как в «Мире танков» делиться игровыми бонусами

Компания Ростелеком запустила тариф «Игровой» в 2016 году. На сегодня игровые возможности доступны в составе сразу нескольких тарифов линейки — кроме стандартного «Игрового» можно выбрать «Игровой с ТВ» (появляется доступ к онлайн-кинотеатру Wink), «Комбо Игровой» (геймерский интернет и мобильная связь), а также «Комбо Игровой с ТВ» (геймерский интернет, мобильная связь и Wink).

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