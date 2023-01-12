Как в «Мире танков» делиться игровыми бонусами

Тариф «Игровой» от Ростелеком дает много бонусов поклонникам «Мира танков» и «Мира кораблей». Среди них премиум-аккаунты, мощная техника и уникальные задания на опыт. Но что делать, если дома два геймера-поклонника проектов Lesta Games? Бонусы можно разделить.

В такой ситуации придет на выручку опция «Второй аккаунт», позволяющая привязать еще одну учетную запись Lesta Games к тарифу «Игровой» и поделиться преимуществами с другом или родственником.

Какие преимущества получают геймеры с «Игровым»

Тариф «Игровой» имеет опцию «Мир танков. Мир кораблей». Она дает танковый и корабельный премиум-аккаунт, дарит элитную технику VIII уровня на время пользования тарифом и дает попробовать новые боевые машины на суше и в море каждый месяц.

Игрокам доступны уникальные ивенты с бонусами и дополнительными призами, боевые задачи на опыт, валюту, слоты в ангаре и порту, доступ к обученному экипажу и другие преимущества, делающие игру увлекательнее.

По умолчанию привязать к тарифу «Игровой» можно только одну учетную запись Lesta Games, но подключение опции «Второй аккаунт Lesta Games» позволяет поделиться игровыми преимуществами в «Мире танков» и «Мире кораблей» с другом или родственником.

Как подключить «Второй аккаунт Lesta Games»

Подключить услугу могут действующие абоненты «Игрового» с активированной опцией «Мир танков. Мир кораблей» за 390 рублей в месяц. Нужно зарегистрироваться на Игровой платформе Ростелеком, привязать к ней лицевой счет, перейти к опции «Второй аккаунт Lesta Games» и нажать «Подключить».

Далее система попросит подключить игровой аккаунт и потребуется подтвердить действие в разделе «Уведомления» на сайте разработчика lesta.ru. После привязки учетной записи нужно выбрать способ оплаты, доступно два: банковская карта или Лицевой счет Абонента.

Как работает «Второй аккаунт»

После подключения второй аккаунт получит те же преимущества и бонусы, что имеют абоненты тарифного плана «Игровой» с подключенной опцией «Мир танков. Мир кораблей». Но нужно учитывать некоторые моменты.

Подключаемый аккаунт не должен быть заблокирован Lesta Games за нарушение поведения или иных правил. Если это новая учетная запись, то на ней нужно провести хотя бы один бой в любой из игр «Мир танков» или «Мир кораблей» перед активацией опций «Игрового».

Стоит учитывать, что если владелец «Игрового» подключит другие тарифные опции, например, «Фогейм» или «VK Play», то действие «Второго аккаунта Lesta Games» будет приостановлено. Услуга перестанет поставляться при активации «Социального интернета» или блокировке абонента.