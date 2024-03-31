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Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — говорится в указе.

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По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе).

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

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Оборона #Армия
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