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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Главком ВСУ заявил о подготовке резервов для нового наступления

Источник:
«Лента.ру»
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Цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) на текущем этапе конфликта — подготовить резервы для нового наступления, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — цитирует «Лента.ру» Сырского. 

Главком добавил, что залогом успеха новой кампании станет способность западных союзников Киева нарастить поставки техники и боеприпасов для ВСУ.

Сырский также оценил положение украинской армии. По словам главнокомандующего, ситуация на фронте для ВСУ тяжелая.

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Оборона #Военная политика
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