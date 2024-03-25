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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Новосибирцы собирались устроить теракт в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Трое жителей Новосибирской области собирались поджечь один из региональных избирательных штабов в Барнауле накануне выборов президента России, сообщает УФСБ по Алтайскому краю.

Уточняется, что 23-летний лидер группы приехал в край в конце прошлого года на заработки. Там он получил задание от представителей запрещенной в стране террористической организации, с которыми долго поддерживал контакт.

Он разработал схему по совершению террористического акта на территории Барнаула. Для этого привлек двоих приятелей 26 и 18 лет. Они, как и он, поддерживали радикальные идеи.

Молодые люди изготовили пять «коктейлей Молотова», которыми и собирались поджечь один из региональных избирательных штабов.

Выполнить задуманное друзьям не удалось, их задержали сотрудники ФСБ непосредственно возле здания штаба при попытке совершения теракта.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору»).

Троим членам преступной группы уже предъявлено обвинение, суд заключил их под стражу.

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ЧП #Криминал #Новосибирск #Алтайский край
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Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...

GammiPluh

Ты лучше свою шкуру от заслуженной награды береги