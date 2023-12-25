«Облако Mail.ru» у Ростелекома подорожает

Стоимость опции «Облако Mail.ru», предлагающей 128 ГБ или 1 ТБ виртуального хранилища, изменится с 1 января 2024 года.

Ежемесячная подписка «Облако Mail.ru +128 ГБ» будет стоить 149 рублей.

Подписка «Облако Mail.ru +1 ТБ» — 399 рублей в месяц.

Облако Mail.ru — это хранение файлов в виртуальном дисковом пространстве на серверах компании VK. Сервис синхронизирует информацию со всеми устройствами пользователя, которые могут быть подключены к интернету (смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки), а также позволяет делиться файлами с другими людьми.