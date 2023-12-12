Представлена новая версия операционной системы «Аврора»

Новое поколение российской операционной системы «Аврора» представили на конференции Rostelecom Tech Day. Презентацию провела компания «Открытая мобильная платформа», которая ведет разработку ОС.

Пятая версия «Авроры» получила множество изменений, призванных повысить удобство использования устройств. В частности, у операционной системы полностью переработан интерфейс, а также жестовое управление. Особое внимание уделили планшетному интерфейсу.

«"Аврора" пятой версии — это прорыв в корпоративной офисной мобильности. Доверенные мобильные технологии "Авроры" прямо сейчас готовы для использования офисными сотрудниками в их повседневных задачах», — отметил гендиректор «Открытых мобильных платформ» Павел Эйгес.

Планируется, что первые устройства на основе «Авроры» 5.0 станут доступны в 2024 году. Это будут как смартфоны, так и планшеты. При этом гаджеты под управлением российской операционной системы будут продаваться в розничных магазинах.

«Аврора» — российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Разработкой ОС занимается компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелекому.