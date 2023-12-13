Бандиты или гопники: кто такие пацаны 1980-х

Сотни молодежных банд в 1970-1980-х годах заполонили Казань и ряд других городов Советского Союза. Они отличались сложной организацией, жесточайшей дисциплиной, собственным «кодексом чести». В кровавых драках защищали свою улицу, нападали на территорию врага, совершали дерзкие вылазки в Москву и Ленинград.

О явлении, получившем название «Казанский феномен», впервые стало известно в конце 1980-х. Пришедшая вместе с перестройкой свобода слова раскрыла ранее запретные темы. Но подростковые группировки на улицах Казани появились гораздо раньше.

«Государства» в государстве

Дворовая шпана существовала везде. Во многих городах она сбивалась в банды. И эти банды были иногда хорошо организованы. Но в Казани это явление получило совершенно гипертрофированные формы, пишет журналист Роберт Гараев в своей книге «Слово пацана», по мотивам которой снят одноименный сериал.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» достоверно передал внешний вид уличных авторитетов Фото: © Wink, Ростелеком

В столице Татарстана дворовые криминальные шайки объединились, самоорганизовались и превратились в территориальные группировки — «улицы». Впоследствии это явление перекинулось на другие города — Альметьевск, Набережные Челны, Чебоксары, Ижевск.

По словам Гараева, казанские банды представляли собой небольшие квазигосударства. У них были соответствующие атрибуты:

территория: улицы, которые нужно было защищать;

армия: группы уличных бойцов;

внешняя политика: заключение союзов с одними группировками и объявления другим;

внутренняя политика: властная иерархия и выборы главарей;

налоги: деньги в «общак»;

идеология и законы: свод «пацанских» правил, за нарушение которых жестокого карали;

полноправные граждане: пацаны;

бесправное население: чушпаны (подростки, не входящие в группировки), которых можно и нужно было безнаказанно унижать, грабить и избивать.

«Скорлупа» и авторитеты

На «улицу» нельзя было прийти просто так. Для того чтобы стать членом группировки, нужно было пройти через особую процедуру социализации. И получалось это далеко не у каждого.

Процедура включала ряд ответов на ритуальные вопросы. Затем был спаринг с опытными бойцами. Часто претендентов просто избивали и они должны были стойко это вынести. Брали дерзких, бестрашных и «духовитых». О тех, кто прошел испытание говорили: «Пришился».

В отличие простой дворовой шпаны, казанские группировки имели сложную иерархию. Они, как правило, делились на несколько возрастов. Как правило, их было шесть. Самые младшие — «шелуха» или «скорлупа». Это были своего рода подгтовительные курсы.

Затем шли «супера», «молодые» и «средние» — боевая сила «улицы». На вершине властной пирамиды стояли «старшие» и «старики» — воля и мозг организации.

Лидеры либо выбирались демократическим путем из «стариков», либо власть захватывал наиболее авторитетный участник группировки.

Пацанские понятия

У группировок был особый кодекс поведения, характерный для всех банд с небольшими отличиями. Группировщики были обязаны:

жить по пацанским понятиям;

ежедневно собираться на двух-трехчасовые сборы (каждый возраст отдельно);

защищать свою территорию;

сдавать деньги в «общак».

При этом фишкой «улицы» был культ спорта (прежде всего, единоборств). Слабаки не выживали. Поэтому от пацанов требовалась хорошая физическая подготовка и выносливость. И вопреки распространенному мнению, вредные привычки вовсе не были в почете.

Курение плохо отражалось на дыхалке: какой-ты боец, если не можешь быстро бегать. Пьяный человек не контролировал свое поведение и слова, а это для пацанов смерти подобно. Наркоманов брезгливо называли «торчками» и считали за опустившихся людей. Поэтому членам группировки запрещалось:

курить;

пить;

принимать наркотики.

В основе норм поведения группировщиков лежала уголовная этика со всеми ее правилами и запретами. За их нарушение жестоко карали. Если ловили с сигаретой одного участника, старшие за это избивали весь «возраст». За более серьезные проступки, например, трусость в драке, могли «отшить» — выгнать из группировки. Процедура сопровождалась избиением и публичным унижением. «Отшитый» становился изгоем.

Пацаны считали себя уличной аристократией. Тех, кто не входил в банды, звали «чушпанами»: их можно было безнаказанно «щемить».

Внизу социальной лестницы находились изгои — своего рода каста неприкасаемых, на которых даже смотреть нормальному пацану было «западло».

Чем промышляли

«Улицы» вели бесконечные войны — это и было главной целью их существования. Бились группировщики за «асфальт» — территорию. Злейшими врагами, как правило, были соседние банды.

Лидеры группировок вели активную внешнюю политику. Заключались союзы с другими бандами, велись совместные войны. От дипломатических умений «стариков» часто решался исход противостояния.

Сражения были жестокими. Применялись монтировки, железные шары, камни, ножи. Поэтому не редко стычки заканчивались убитыми и покалеченными. Жестокие схватки сплачивали банду общей жаждой мести — этим умело пользовались авторитеты.

Источником доходов для пацанских группировок были мелкие грабежи и вымогательства у «чушпанов».

В конце 1980-х группировщики стали совершать дерзкие вылазки в Москву и Ленинград. Там они били неформалов, снимали с мажоров модный шмот и изредка устраивали драки с подмосковными «люберами», сильно уступавшими казанцам в организации.

Эпоха вырождения

Поначалу единственной коммерческой составляющей группировок была сдача денег в общак. Все радикально изменилось с развалом СССР и приходом капиталистических отношений.

С экономической точки зрения, поначалу группировщики являлись высокоорганизованными гопниками, разводившими на деньги чушпанов и раздевавшими мажоров. В откровенный криминал они уходить не хотели.

Но когда в стране появился частный бизнес, понятия у пацанов изменились. По материалам Гараева, в 1992 году лидеры казанских «улиц» собрались и решили прекратить войну за «асфальт» и уйти в «бизнес». Группировки превратились в бригады. Они перестали отжимать мелочь у чушпанов и стали вымогать миллионы у бизнесменов.

Рэкет и другие новомодные криминальные промыслы, включая продажу наркотиков, стали приносить огромные деньги. Тогда гопники превратились в бандитов.

Уличные стычки с камнями и палками сменили перестрелки и войны наемных киллеров, в которых в 1990- годах погибла самая активная и безбашенная часть бывших уличных пацанов. Причем сражения часто шли не между бригадами, а между лидерами одной группировки: свои убивали своих.

В 2000-е бригады были практически разгромлены силовиками. Часть авторитетов получила большие сроки, в том числе, пожизненные. Те, что поумней и поудачливей, легализовались в законопослушных бизнесменов и общественных деятелей.

Гараев считает, что группировки существуют и сейчас. Но это уже не уличные отморозки с монтировками, а полулегальные предприниматели с силовым прикрытием, которые стараются не «жестить» на улице.