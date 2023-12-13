Бандиты или гопники: кто такие пацаны 1980-х

Сотни молодежных банд в 1970-1980-х годах заполонили Казань и ряд других городов Советского Союза. Они отличались сложной организацией, жесточайшей дисциплиной, собственным «кодексом чести». В кровавых драках защищали свою улицу, нападали на территорию врага, совершали дерзкие вылазки в Москву и Ленинград.
О явлении, получившем название «Казанский феномен», впервые стало известно в конце 1980-х. Пришедшая вместе с перестройкой свобода слова раскрыла ранее запретные темы. Но подростковые группировки на улицах Казани появились гораздо раньше.
«Государства» в государстве
Дворовая шпана существовала везде. Во многих городах она сбивалась в банды. И эти банды были иногда хорошо организованы. Но в Казани это явление получило совершенно гипертрофированные формы, пишет журналист Роберт Гараев в своей книге «Слово пацана», по мотивам которой снят одноименный сериал.
В столице Татарстана дворовые криминальные шайки объединились, самоорганизовались и превратились в территориальные группировки — «улицы». Впоследствии это явление перекинулось на другие города — Альметьевск, Набережные Челны, Чебоксары, Ижевск.
По словам Гараева, казанские банды представляли собой небольшие квазигосударства. У них были соответствующие атрибуты:
- территория: улицы, которые нужно было защищать;
- армия: группы уличных бойцов;
- внешняя политика: заключение союзов с одними группировками и объявления другим;
- внутренняя политика: властная иерархия и выборы главарей;
- налоги: деньги в «общак»;
- идеология и законы: свод «пацанских» правил, за нарушение которых жестокого карали;
- полноправные граждане: пацаны;
- бесправное население: чушпаны (подростки, не входящие в группировки), которых можно и нужно было безнаказанно унижать, грабить и избивать.
«Скорлупа» и авторитеты
На «улицу» нельзя было прийти просто так. Для того чтобы стать членом группировки, нужно было пройти через особую процедуру социализации. И получалось это далеко не у каждого.
Процедура включала ряд ответов на ритуальные вопросы. Затем был спаринг с опытными бойцами. Часто претендентов просто избивали и они должны были стойко это вынести. Брали дерзких, бестрашных и «духовитых». О тех, кто прошел испытание говорили: «Пришился».
В отличие простой дворовой шпаны, казанские группировки имели сложную иерархию. Они, как правило, делились на несколько возрастов. Как правило, их было шесть. Самые младшие — «шелуха» или «скорлупа». Это были своего рода подгтовительные курсы.
Затем шли «супера», «молодые» и «средние» — боевая сила «улицы». На вершине властной пирамиды стояли «старшие» и «старики» — воля и мозг организации.
Лидеры либо выбирались демократическим путем из «стариков», либо власть захватывал наиболее авторитетный участник группировки.
Пацанские понятия
У группировок был особый кодекс поведения, характерный для всех банд с небольшими отличиями. Группировщики были обязаны:
- жить по пацанским понятиям;
- ежедневно собираться на двух-трехчасовые сборы (каждый возраст отдельно);
- защищать свою территорию;
- сдавать деньги в «общак».
При этом фишкой «улицы» был культ спорта (прежде всего, единоборств). Слабаки не выживали. Поэтому от пацанов требовалась хорошая физическая подготовка и выносливость. И вопреки распространенному мнению, вредные привычки вовсе не были в почете.
Курение плохо отражалось на дыхалке: какой-ты боец, если не можешь быстро бегать. Пьяный человек не контролировал свое поведение и слова, а это для пацанов смерти подобно. Наркоманов брезгливо называли «торчками» и считали за опустившихся людей. Поэтому членам группировки запрещалось:
- курить;
- пить;
- принимать наркотики.
Пацаны считали себя уличной аристократией. Тех, кто не входил в банды, звали «чушпанами»: их можно было безнаказанно «щемить».
Внизу социальной лестницы находились изгои — своего рода каста неприкасаемых, на которых даже смотреть нормальному пацану было «западло».
Чем промышляли
«Улицы» вели бесконечные войны — это и было главной целью их существования. Бились группировщики за «асфальт» — территорию. Злейшими врагами, как правило, были соседние банды.
Лидеры группировок вели активную внешнюю политику. Заключались союзы с другими бандами, велись совместные войны. От дипломатических умений «стариков» часто решался исход противостояния.
Сражения были жестокими. Применялись монтировки, железные шары, камни, ножи. Поэтому не редко стычки заканчивались убитыми и покалеченными. Жестокие схватки сплачивали банду общей жаждой мести — этим умело пользовались авторитеты.
Источником доходов для пацанских группировок были мелкие грабежи и вымогательства у «чушпанов».
В конце 1980-х группировщики стали совершать дерзкие вылазки в Москву и Ленинград. Там они били неформалов, снимали с мажоров модный шмот и изредка устраивали драки с подмосковными «люберами», сильно уступавшими казанцам в организации.
Эпоха вырождения
Поначалу единственной коммерческой составляющей группировок была сдача денег в общак. Все радикально изменилось с развалом СССР и приходом капиталистических отношений.
С экономической точки зрения, поначалу группировщики являлись высокоорганизованными гопниками, разводившими на деньги чушпанов и раздевавшими мажоров. В откровенный криминал они уходить не хотели.
Но когда в стране появился частный бизнес, понятия у пацанов изменились. По материалам Гараева, в 1992 году лидеры казанских «улиц» собрались и решили прекратить войну за «асфальт» и уйти в «бизнес». Группировки превратились в бригады. Они перестали отжимать мелочь у чушпанов и стали вымогать миллионы у бизнесменов.
Рэкет и другие новомодные криминальные промыслы, включая продажу наркотиков, стали приносить огромные деньги. Тогда гопники превратились в бандитов.
Уличные стычки с камнями и палками сменили перестрелки и войны наемных киллеров, в которых в 1990- годах погибла самая активная и безбашенная часть бывших уличных пацанов. Причем сражения часто шли не между бригадами, а между лидерами одной группировки: свои убивали своих.
В 2000-е бригады были практически разгромлены силовиками. Часть авторитетов получила большие сроки, в том числе, пожизненные. Те, что поумней и поудачливей, легализовались в законопослушных бизнесменов и общественных деятелей.
Гараев считает, что группировки существуют и сейчас. Но это уже не уличные отморозки с монтировками, а полулегальные предприниматели с силовым прикрытием, которые стараются не «жестить» на улице.