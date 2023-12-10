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Что такое группа «Семья» у Ростелекома и как это работает

Источник:
Sibnet.ru
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Группа «Семья» Ростелекома
Фото: © Ростелеком
Семейный тариф в мобильной связи Ростелекома — это способ сэкономить на расходах на связь и упростить управление счетом. Как работает группа «Семья» и как ее подключить?

Группа «Семья» у Ростелекома имеет единый баланс и расходует общий пакет услуг (минуты, СМС, мобильный интернет). В нее можно объединить до пяти номеров.

Звонки на городские и мобильные номера Ростелекома будут бесплатными. А общаться в популярных соцсетях («ВКонтакте» и «Одноклассники») и мессенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber) можно без ограничений. Кроме соцсетей не тарифицируется трафик ТВ Wink.

Как создать группу

Один из номеров подключает семейный тариф, он автоматически становится главным.

Затем главный отправляет приглашения через бесплатную USSD-команду *105*1*9XXXXXXXXX#, где 9XXXXXXXXX — номер другого абонента.

На каждый приглашенный номер поступит СМС от номера 105. В ответ нужно отправить сообщение с цифрой 1.

Срок жизни приглашения на вступление в группу — три часа. Если дополнительный номер не ответит, запрос из системы удалится, и главный номер будет должен отправить запрос повторною

В случае, если дополнительный номер удалит приглашение из телефона, он все равно может отправить сообщение с текстом 1 на номер 105, но только в течение срока жизни запроса.

Мобильная связь — одна из составляющих частей конвергентных тарифов. Два дополнительных номера включены в абонентскую плату. Подключение третьего и четвертого номеров стоит 50 рублей.

Как удалить номер или удалиться из группы

Главный номер может удалять членов из группы с помощью USSD-запроса *105*0*9XXXXXXXX# — вызов, где 9XXXXXXXX — номера других абонентов.

Подтверждение операции от дополнительного номера не требуется. После удаления тарифный план автоматически изменится на «Суперсимка Free», в котором оплата идет за минуты и объем трафика.

Дополнительный номер может сам отключиться от группы. Для этого ему достаточно изменить тарифный план, отправив запрос в центр поддержки. Смена тарифного плана будет бесплатной.

Команды для управления группой

Проверить список номеров, подключенных к тарифу: *105*2#

Проверить остаток общего пакета услуг: *100*12#

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