«Слово пацана» обвинили в распространении опасной информации

Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Новая жалоба на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» направлена в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ от председателя комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нины Останиной.

Останина считает, что в сериале «Слово пацана» содержится запрещенная информация, способная причинить вред подрастающему поколению, а также всему российскому обществу, сообщают РИА Новости со ссылкой на документ. По этой же причини она требует проверить сериал «Пищеблок».

Ранее проверить «Слово пацана» требовала омбудсмен из Татарстана Ирина Волынец. Она обеспокоилась, что сериал «романтизирует бандитизм».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» снял Жора Крыжовников. Проект рассказывает о противостоянии молодежных группировокв 1980-е годы в Татарстане.