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Игра Battle Teams 2 стала доступна абонентам «Игрового»

Источник:
Sibnet.ru
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Абоненты тарифа «Игровой» от Ростелекома получили возможность играть в онлайн-шутер Battle Teams 2 и получить в этой игре уникальные бонусы.

Battle Teams 2 стал доступен на игровой платформе VK Play. Получить от игры максимум смогут абоненты тарифа «Игровой». Для них предусмотрены специальные преимущества:

  • Первая тысяча зарегистрированных игроков получит помповое ружье M590A1 «Хакер»;
  • При первом подключении опции VK Play геймеров ждет штурмовая винтовка M4A1 «Хакер»;
  • Ежедневные подарки в виде 20 золотых монет и плюс 15% бустера опыта для оружия;
  • Аватары, персонажи, набор «Арсенал» и уникальные скины для оружия за стаж.

Чтобы получить уникальные игровые бонусы нужно: подать заявку на подключение тарифа «Игровой», привязать аккаунт Ростелекома к игровой платформе и выбрать опцию VK Play и указать ID игрового аккаунта Battle Teams 2.

Battle Teams 2 — мультиплеерный шутер в альтернативном мире будущего с атмосферными картами, яркими персонажами, а также внушительным выбором оружия с широкими возможностями кастомизации.

Геймеров в игре ждут динамичные командные бои и масштабные сражения в жанре «королевская битва».

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