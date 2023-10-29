Футуролог предсказала уход от нормального секса под влиянием ИИ

Наличие почти у каждого человека цифрового сексуального партнера, управляемого искусственным интеллектом (ИИ), в скором будущем станет обыденным явлением, считает эксперт в области цифрового будущего, профессор Стаффордширского университета Трейси Фоллоуз.

Искусственный интеллект кардинально изменит представления человечества о сексе и интимных отношениях в целом, сказала профессор в интервью испанской газете El Pais. Она привела мнение футуролога Яна Пирсона, который считает, что к 2035 году у большинства людей будет цифровая секс-игрушка, а к 2050 году секс между человеком и роботом превзойдет отношения между людьми.

По словам Фоллоуз, использование гуманоидов для секса — лишь верхушка айсберга того, что технология готовит для нашей личной жизни. «И это далеко не самое тревожное. В ближайшем будущем тело перестанет ограничивать наши возможности в сексе. Человек сможет сделать своего, клона, и в буквальном смысле заниматься сексом с самим собой», — объяснила она.

Виртуальная реальность позволит поддерживать отношения на расстоянии, ощущать поцелуи, ласки и прикосновения благодаря датчикам, подключенным к сенсорным экранам, которые будут посылать сигналы в мозг.

«Можно будет легко воплотить какую угодно фантазию, сделать копию умершего человека. Можно будет обмениваться телами и вступать в интимные отношения, чтобы почувствовать то, что ощущает партнер», — отметила Фоллоуз.

По мнению ученого Брайана Роэммела, уже есть люди, которые относят себя к дигисексуалам, чья сексуальная идентичность связана с использованием технологий, они не нуждаются в человеке для интимных отношений.