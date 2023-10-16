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Ростелеком закупит партию российских роутеров «Электра»

Источник:
«Ведомости»
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Компания Ростелеком заключила сделку на покупку 800 тысяч российских Wi-Fi-маршрутизаторов у компании «Электра» на сумму 2,7 миллиарда рублей.

Первая партия роутеров стандарта Wi-Fi 5 ожидается в ноябре 2023 года, к маю 2024 года планируется начать поставки устройств следующего поколения Wi-Fi 6. Массовое внедрение последней технологии намечено на конец 2024 года.

Устройства «Электры» будут дороже закупаемых прежде импортных маршрутизаторов, однако разница составляет не более 10%. Абоненты оператора смогут пользоваться новыми Wi-Fi-устройствами в своих квартирах или домах.

Соглашение открывает путь к массовому внедрению отечественных технологий в сфере беспроводной связи и может значительно изменить распределение долей на рынке сетевого оборудования, отмечают эксперты.

«Электра» планирует постепенно увеличивать производство до 1 миллиона устройств в год, переходя на более производительные современные чипсеты с поддержкой Wi-Fi 6. В перспективе отечественные производители могут полностью заменить продукты TP-Link и D-Link.

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