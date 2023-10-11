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Ростелеком сделал бесплатными звонки в Израиль

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Ростелеком обнулила стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в Израиль. Решение принято с учетом международной обстановки.

Абонентам Ростелекома будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 года, отмечается в сообщении компании.

«Чтобы воспользоваться данной возможностью дополнительная активация не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически», — уточняет пресс-служба.

Такая возможность позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, а также в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.


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