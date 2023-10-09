Определен победитель второго этапа игровой «РулеТКи»

Игра «РулеТКа», в которой участники крутили барабан и отгадывали слова, завершилась. Нашел обладателя второй суперприз от Ростелекома — уличная камера видеонаблюдения.

Игра проходила в два этапа. Один суперприз разыграли в первом этапе, другой — во втором. В конце первого все результаты обнулились, и «РулеТКа» запустилась заново.

Игрок с ником VGS1968 во вторую неделю со 2 по 8 октября набрал 94 770 баллов. Всего за игру он угадал 146 букв, открыв 26 слов, назвал одно слово целиком и допустил 21 ошибку.

Победитель получит уличную антивандальную HD-камеру Hikvision DS-I122 и полгода бесплатного пользования сервисом облачного видеонаблюдения от Ростелекома.

Также разыграны дополнительные призы — пауэрбанки, ночники, колонки, термокружки, мыши, спортивные сумки, кофейные наборы и теплые комплекты.

Полный список счастливчиков опубликован на главной странице игры.

Всем призерам отправлены письма от организаторов — на e-mail, указанные в профиля пользователя Sibnet.ru.