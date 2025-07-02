Летом хочется отдыхать как можно больше: нежиться на песке, ловить волны, есть шашлыки на природе, много гулять, ночевать в лесу, пробовать новые активности. Как провести это время года, чтобы запомнить каждый денечек — в гиде от парка отдыха «Звезда».

Парк отдыха «Звезда» расположен на берегу Обского моря в черте Новосибирска. Добраться до него можно на общественном транспорте до остановки «Гигант», а затем 15 минут пройти пешком, на такси или личной машине.

Вход на территорию бесплатный, въезд для автовладельцев — 500 рублей. Чек на парковку автомобиля действует до 9.00 следующего дня, то есть машина может при необходимости несколько раз заехать на территорию.

Получить южный загар

Пляж на «Звезде» — один из шести официальных открытых в Новосибирске. Он получает разрешение на работу после обследования дна моря и анализа воды на микрофлору. На пляже работают спасатели и медпункт, есть туалет, душ, кабинки для переодевания и камера хранения.

Чтобы принимать солнечные ванны с комфортом, можно взять напрокат лежак (500 рублей в день), шезлонг-кресло (200 рублей за два часа), пляжную кровать (500 рублей за два часа).

Покататься на катамаране

Катамаран на море — транспорт родом из детства. Это способ получить загар в движении, подкачать ноги и полюбоваться пейзажем.

В пункте проката катамаранов и водных аттракционов на «Звезде» есть несколько видов катамаранов.

Судно вместимостью от двух до четырех человек будет стоить 1,4 тысячи рублей за час. Большой катамаран, где разместится компания от четырех персон, — 2,4 тысячи рублей за час.

Поплавать на сапборде

Сапбординг (прогулка по воде на доске с веслом) уже несколько лет занимает место в трендах летнего досуга. Обское море с его гладью для сапов подходит идеально.

На территории парка расположены несколько сап-станций: правая сторона пляжа у пляжной качалки, левая сторона пляжа, база «Азимут-Н». Самостоятельный поход будет стоить от 900 рублей в час, занятие с инструктором — 2 тысячи рублей.

Поужинать с видом на закат

Можно расстелить плед на песке и открыть пикниковую корзинку, а можно насладиться ужином с видом на закат можно в нескольких точках на «Звезде».

Ресторан «Утес» находится на первой береговой линии, и с веранды открывается восхитительный вид на Обское море. В меню акцент сделан на блюда гриль.

Открытые террасы есть у гриль-бара Paluba, где можно взять кастрюльку с мидиями и коктейль, и у бара «Наштиле» с уютными качелями, коконами и лежаками.

Пожарить шашлыки

Ни одно лето не обходится без вкусного шашлыка, и многие предпочитают самостоятельно мариновать и жарить мясо. На «Звезде» есть множество мест с мангалами и инфраструктурой для отдыха компаний.

Для аренды в парке отдыха доступны 20 локаций разной вместимости, где могут отдохнуть от четырех до 60 человек. Это деревянные и каменные беседки, купольное иглу и огороженные площадки для больших компаний.

В огороженных зонах подведена вода, благоустроен санузел, есть электричество. Это позволяет не только готовить и с комфортом отдыхать, но и устраивать дискотеки. Также розетки есть в большинстве беседок.

Локацию бронируют минимум на три часа. Стоимость — от 300 рублей за час.

Беседки для небольшой компании (10-15 человек) и шатры для большого коллектива (50 человек) есть и на расположенной рядом туристической базе «Азимут-Н». Стоимость — 350-800 рублей в час.

Провести романтические выходные

Устроить романтические выходные с прогулкой по пляжу, встречей заката или рассвета, завтраком на свежем воздухе в окружении сосен можно в глэмпинге «Панорама». Можно выбрать домик-сферу или сафари-тенты.

Из домиков-сфер открывается панорамный вид на море. Они оборудованы санузлом и кондиционером. Есть холодильник, чайник, микроволновка и телевизор.

У каждой сферы своя территория, на которой расположены мангал и столик. Аренда стоит от 9,6 тысячи рублей за сутки.

Домики эко-лофт расположены в лесной зоне с видом на море. Это благоустроенные домики в скандинавском стиле с панорамными окнами.

В каждом домике есть зона кухни с чайником и холодильником. В совмещенной туалетной комнате — душ, фен, комплект махровых полотенец, тапочки. Стоимость — от 12 тысяч рублей за сутки.

Почувствовать себя туристом

Разбить палатку в сосновом бору на берегу моря, но в черте Новосибирска — прекрасный способ провести выходные «диким» туристом. Это можно сделать на туристической базе «Азимут-Н».

Отдыхать здесь безопаснее, чем в обыкновенном лесу, так как территория обработана от клещей. Есть уличный душ и туалет. Место под костер с одной палаткой будет стоить 1 тысячу рублей за сутки.

Туристы, которые хотят единения с природой с большим комфортом, могут выбрать сафари-тенты в глэмпинге «Панорама».

Эти шатры оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: уютной кроватью с белоснежным постельным бельем, ротанговой мебелью с кофейным столиком.

Сафари-тенты не обогреваются, температура, как в обычной палатке, зависит от температуры на улице. Конструкция позволяет воздуху циркулировать, за счет чего создается приятный микроклимат, и в жару шатры не нагреваются.

Покорить веревочный парк

Испытать необычные ощущения, преодолевая страх высоты, или почувствовать себя ловким, можно в веревочном парке. Аттракцион доступен для взрослых и детей.

Нижняя трасса протяженностью 102 метра проходит на высоте 2,5 метра. На верхней трассе протяженность 199 метров придется подняться на высоту до 10 метров. Стоимость приключения — 250-400 рублей.

Заняться спортом

Если заниматься в обычной тренарежке надоело, можно покачать мышцы в пляжной на «Звезде». «GYM POINT» — полноценно оборудованный зал на берегу с зонами функционального тренинга и единоборств.

Разовое посещение обойдется в 300 рублей, персональная тренировка с тренером — 2 тысячи рублей, абонемент на месяц — 2 тысячи рублей.

В парке есть разные спортивные площадки для массовых видов спорта — волейбольная, баскетбольная, поля для пляжного футбола. Спортивный инвентарь выдают в пункте проката.

Потанцевать на пляжной вечеринке

Каждые выходные в парке отдыха «Звезда» проходят мероприятия на берегу моря. Это развлекательные программы для детей и взрослых: концерты, фестивали, детская анимация, мастер-классы, спортивные события, пенные вечеринки, ночные дискотеки и многое другое.

Фото: © предоставлено парком отдыха «Звезда»

Одно из ближайших событий — день рождения «Звезды» с пенной вечеринкой и фестивалем красок. Предварительная программа на лето опубликована на сайте.