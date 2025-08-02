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Психолог объяснил как по-настоящему отдохнуть в отпуске

Источник:
RuNews24.Ru
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Основное условие хорошего отпуска — он должен быть полным, без рабочих звонков и задач, и длиться не менее двух недель. В остальном отдых зависит от личности и того, насколько ожидания совпадают с реальностью, рассказал психолог высшей категории Сергей Лунюшин.

Главное — помнить о себе, уметь расслабляться и наслаждаться каждым днем, чтобы сделать это время по-настоящему ярким, отметил эксперт в комментарии RuNews24.Ru. В отпуске стоит отключать рабочие чаты, чтобы дистанцироваться от работы. 

Психолог отметил, что отдых должен быть интересен самому человеку. Если один из членов семьи хочет на дачу, а второй вынужден подстраиваться, но мечтает о море, то полноценного отдыха не будет. 

В первые три дня отпуска полезно не загружаться планами, советует эксперт. Продолжительность отдыха должна составлять 10-14 дней. Возвращение из поездки не должно быть состыковано во времени с выходом на службу. Полезно оставить до трех дней отпуска дома, чтобы обеспечить более плавный переход к работе.

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Отношения #Психо #Досуг
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