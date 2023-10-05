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Как рассчитать нужное количество мобильного интернета

Источник:
Sibnet.ru
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Wink
Фото: © Sibnet.ru

Мобильный интернет стал главной составляющей тарифа сотовой связи: общение по работе и с друзьями в мессенджерах,  соцсети, просмотр новостей, телевизионных передач и фильмов. Как понять, сколько мобильного интернета нужно в месяц?

Чтобы разобраться, нужно ли добавить или сократить количество трафика, можно проанализировать его потребление.

В смартфоне с операционной системой Android эта информация содержится в «Настройках». Нужно найти пункт «Передача данных», который может быть в разделах «Сеть и интернет» или «Подключение и общий доступ». В нем расход трафика за текущий день, вчерашний и за месяц.

В iPhone нужно перейти из «Настроек» в раздел «Сотовая связь» или «Мобильные данные» в зависимости от версии iOS. iPhone подсчитывает количество использованного трафика только за «Текущий период». Чтобы узнать данные за месяц, нужно обнулить счетчик, нажав «Сбросить статистику», и вернуться в раздел через месяц.

1 ГБ интернета — это примерно:

  • 10 часов серфинга в интернете или общения в социальных сетях
  • 4 тысячи электронных писем
  • 48 часов голосового общения в мессенджерах
  • 7 часов непрерывного прослушивания музыки на стриминговых сервисах в высоком качестве (битрейт 320 Кб/с)
  • 30 минут просмотра фильмов и сериалов в HD-качестве (1080p)
  • 10 часов в онлайн-играх
  • 4,5 часа в видеочате

Тарифы Ростелекома с мобильной связью предлагают 50 ГБ интернета, а трафик в популярных соцсетях и мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, WhatsApp), ТВ Wink не тарифицируется.

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