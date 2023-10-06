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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Как заблокировать сим-карту Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Телефон
Фото: © Sibnet.ru

Сим-карту Ростелекома нужно заблокировать после кражи или потери телефона, это позволит сохранить номер за собой и избежать лишних трат.

Если сим-карта утеряна по любой причине, нужно заблокировать ее. Абонент может это сделать сам в Личном кабинете или в Центре поддержки клиентов по номерам: 8 800 1811888, 1888; звонок бесплатный.

Восстановить или заменить сим-карту владелец номера может по абонентскому договору, если придет с паспортом в Центр продаж и обслуживания Ростелекома. Если в регионе нет Центра продаж Ростелекома, то это можно сделать в салонах Tele2.

Если не блокировать сим-карту и 120 дней не пользоваться мобильными услугами и не пополнял баланс, с лицевого счета начнет списываться абонентская плата в размере 3 рублей. Плата будет взиматься до момента, пока лицевой счет не достигнет нулевого баланса.

Ростелеком — оператор мобильной связи с уверенным соединением и большой зоной покрытия по всей стране, неограниченным интернет-трафиком на ТВ Wink, соцсети и мессенджеры. Тарифы Ростелекома позволяют получить выгодный пакет услуг, где мобильная связь идет в комплекте с домашним интернетом и онлайн-кинотеатром.

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