Правительство согласилось с увеличением срока ремонта по ОСАГО

Правительство концептуально поддержало законопроект Совета Федерации об увеличении сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней.

Правительство дало положительный отзыв, но с условиями, сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке, знакомый с документом.

Во-первых, срок ремонта может достигать предельно допустимой величины лишь при определенных условиях. Во-вторых, действие нормы об увеличении этого срока будет лишь временным. С учетом этих пожеланий законопроект должны доработать и внести в Госдуму.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев считает, что «искусственно затягивать сроки ремонта не в интересах страховщиков и самих авторемонтников».

Ремонт автомобилей по ОСАГО практически не проводится, доля компенсаций в таком виде сократилась до 0%, сообщал РСА в начале года.