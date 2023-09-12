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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пилоты аварийно севшего Airbus сказали о «вытекшей гидравлике»

Источник:
Sibnet.ru
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Самолёт, пилот
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Переговоры пилотов аварийно севшего под Новосибирском Airbus A320 утекли в соцсети. В них прозвучала информация об отказе гидравлической системы, что и могло стать причиной ЧП.

Гидравлическая система самолета предназначена для управления механизмами и системами, которые отвечают за безопасность полета.

«Да, гидравлика вытекла полностью», — такую причину озвучил пилот во время переговоров пилотов самолета Airbus перед аварийной посадкой в поле под Новосибирском, которую опубликовал телеграм-канал «112».

Из-за отказа гидравлики, по словам пилота, при посадке должна была быть «неуправляемая передняя стойка».

Что такое гидравлика самолета?

ЧП произошло в 5.41 мск 12 сентября. Airbus с пассажирами на борту, летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в 10 километрах от села Убинское в Новосибирской области.

Предположительно, из-за протечки гидросистемы борт решили садить в новосибирском аэропорту Толмачево, где условия для экстренной посадки лучше. Но в итоге самолет сел в поле. 

Прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета. Официальную причину экстренной посадки пока не озвучивали.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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