Пилоты аварийно севшего Airbus сказали о «вытекшей гидравлике»

Переговоры пилотов аварийно севшего под Новосибирском Airbus A320 утекли в соцсети. В них прозвучала информация об отказе гидравлической системы, что и могло стать причиной ЧП.

Гидравлическая система самолета предназначена для управления механизмами и системами, которые отвечают за безопасность полета.

«Да, гидравлика вытекла полностью», — такую причину озвучил пилот во время переговоров пилотов самолета Airbus перед аварийной посадкой в поле под Новосибирском, которую опубликовал телеграм-канал «112».