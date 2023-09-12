Пилоты аварийно севшего Airbus сказали о «вытекшей гидравлике»

Переговоры пилотов аварийно севшего под Новосибирском Airbus A320 утекли в соцсети. В них прозвучала информация об отказе гидравлической системы, что и могло стать причиной ЧП.
Гидравлическая система самолета предназначена для управления механизмами и системами, которые отвечают за безопасность полета.
«Да, гидравлика вытекла полностью», — такую причину озвучил пилот во время переговоров пилотов самолета Airbus перед аварийной посадкой в поле под Новосибирском, которую опубликовал телеграм-канал «112».
Из-за отказа гидравлики, по словам пилота, при посадке должна была быть «неуправляемая передняя стойка».
Что такое гидравлика самолета?
ЧП произошло в 5.41 мск 12 сентября. Airbus с пассажирами на борту, летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в 10 километрах от села Убинское в Новосибирской области.
Предположительно, из-за протечки гидросистемы борт решили садить в новосибирском аэропорту Толмачево, где условия для экстренной посадки лучше. Но в итоге самолет сел в поле.
Прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета. Официальную причину экстренной посадки пока не озвучивали.