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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Внимание на шины и ABS: новые штрафы для водителей с 1 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Новые штрафы грозят автолюбителям с 1 сентября. Инспекторы ГИБДД будут обращать внимание на ABS, шины, фары и даже видеорегистраторы. Но есть и послабления, например, теперь можно не возить с собой огнетушитель и аптечку.

С 1 сентября 2023 года заработает обновленный перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация.

При выявлении недостатков из этого списка инспектор выпишет или штраф 500 рублей по статье 12.5 КоАП (его можно оплатить со скидкой 50%), или предписание об устранении нарушений. Если водитель не устранит проблему за сутки, а его снова остановят, то наказанием будет штраф уже до 4 тысяч либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов (статья 19.36 КоАП).

Шины не по сезону

Летом запрещено использовать шипованные зимние шины, а зимой — летние. На липучке двигаться можно.

В ранних версиях правил эти периоды должны были определять регионы. Теперь четко определено, что лето — с июня по август, а зима — с декабря по февраль.

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Запрет на использование зимой летних шин распространяется только на легковые автомобили и небольшие грузовики массой до 3,5 тонны.

Водителя также накажут, если зимние шины или шины с шипами противоскольжения (в случае их применения) установлены не на все четыре колеса.

Штраф ждет, если отсутствует один болт или гайка на колесе либо если установлены шины разной размерности или рисунка.

Нештатные фары

Под запретом оказалась любая нештатная оптика, тогда как раньше было примечание, что «на транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей».

Более ясно прописан пункт, по которому запрещается весь колхозный галоген и ксенон.

Отдельно прописан запрет на мигающие стоп-сигналы — при нажатии педали они должны гореть постоянным светом. Однако ничего не сказано про динамические поворотники, значит, их использование допустимо.

Неработающая ABS

«Антиблокировочная тормозная система является составной частью рабочей тормозной системы, от исправности которой зависит безопасность ТС», — уверена ГИБДД, поэтому станет строже следить за ней.

О неисправности скажет горящий световой индикатор на приборной панели, и это увидит инспектор.

Но если заводом ABS не предусмотрена, то наказания не последует.

Из перечня неисправностей исключили отсутствие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Видеорегистраторы и другие ограничители обзора

Инспекторы получили право наказывать за установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность водителя (за исключением заднего вида, деталей стеклоочистителей, встроенных антенн и нагревательных элементов стекла).

К ним можно отнести видеорегистратор, навигатор или присоску для телефона. Но правила определения обзорности никак не прописаны, поэтому определять, мешают предметы или нет, будут на месте и на глаз.

Для профилактики можно установить видеорегистратор за зеркало заднего вида или совмещенный с ним. И снимать при прохождении техосмотра.

Тема: Дорожные войны
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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.