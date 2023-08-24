Байден узнал об авиакатастрофе с Пригожиным

Президент США Джо Байден был проинформирован о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer Legacy, в котором среди пассажиров числится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Президент был проинформирован об авиакатастрофе в России», — цитирует Reuters Белый дом.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, в свою очередь, написал в соцсети X (бывшая Twitter), что, если данные о гибели Евгения Пригожина подтвердятся, «ни для кого это не должно стать сюрпризом».

Бизнес-джет Embraer разбился неподалеку от села Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. В списке пассажиров, по данным Росавиации, был бизнесмен Евгений Пригожин.