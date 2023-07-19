Google ограничила сотрудникам доступ в интернет

Google запустила пилотный проект по ограничению доступа в интернет для части своих сотрудников с целью снижения риска кибератак и утечки данных. Они получают доступ только к внутренним сетевым ресурсам и сервисам компании только под корпоративным аккаунтом.

По информации источников CNBC участие в программе добровольно и затронет 2,5 тысячи сотрудников. Отказавшимся предоставят дополнительные защищенные каналы к нужным внешним службам и будут мониторить на предмет возможных кибератак с помощью ИИ.

Google отключит сотрудникам аккаунты администраторов ПК и лишит их root-доступа к проектам. Они не смогут выполнять команды на серверах компании, требующие высоких привилегий, и им будет запрещено устанавливать стороннее программное обеспечение на рабочие компьютеры.

Названа опасность офисных принтеров

Представители Google подчеркнули, что такие меры обеспечивают безопасность и защиту внутренних систем компании от вредоносных атак, способных привести к серьезным инцидентам и угрожать доверию пользователей к продуктам компании.