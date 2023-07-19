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Google ограничила сотрудникам доступ в интернет

Источник:
Sibnet.ru
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Офис Google
Фото: © Alex Dudar / Unsplash License

Google запустила пилотный проект по ограничению доступа в интернет для части своих сотрудников с целью снижения риска кибератак и утечки данных. Они получают доступ только к внутренним сетевым ресурсам и сервисам компании только под корпоративным аккаунтом.

По информации источников CNBC участие в программе добровольно и затронет 2,5 тысячи сотрудников. Отказавшимся предоставят дополнительные защищенные каналы к нужным внешним службам и будут мониторить на предмет возможных кибератак с помощью ИИ.

Google отключит сотрудникам аккаунты администраторов ПК и лишит их root-доступа к проектам. Они не смогут выполнять команды на серверах компании, требующие высоких привилегий, и им будет запрещено устанавливать стороннее программное обеспечение на рабочие компьютеры.

Названа опасность офисных принтеров

Представители Google подчеркнули, что такие меры обеспечивают безопасность и защиту внутренних систем компании от вредоносных атак, способных привести к серьезным инцидентам и угрожать доверию пользователей к продуктам компании.

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Топ комментариев

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣

c2h5oh76

попробую разжевать тебе, вопрос, который выше задавалты же старый, умудренный( в чем, я лично сомневаюсь)...

nicollaich

При этом источники издания в ЕС уверяют, что латиноамериканские страны сделали так после звонка из Москвы.(с)Рука...