НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт на Крымском мосту
Актуальная тема
Теракт на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Крымский мост подорвали украинские надводные беспилотники

Источник:
Sibnet.ru
858 6

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что атаку на Крымский мост совершили с помощью двух украинских надводных беспилотников.

По данным НАК, из-за атаки надводных беспилотников повреждена автодорожная составляющая моста.

После атаки на Крымский мост возбуждено уголовное дело по статье о теракте (205 УК РФ). Уголовная статья предусматривает наказание от 12 лет лишения свободы за действия совершенные группой лиц.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено. По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста. Супружеская пара погибли в машине на мосту, их дочь в больнице.

Тема: Теракт на Крымском мосту
Украинский генерал анонсировал теракт на Крымском мосту
СК опубликовал видео разрушений на Крымском мосту
Крымские отели бесплатно продлят проживание
Опубликованы первые видео разрушений на Крымском мосту
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
ЧВК «Вагнер» провела новую операцию
Обсуждение (6)
Картина дня
Россия «заморозила» зерновую сделку
ЧП произошло на Крымском мосту
Лимит бесплатных переводов самому себе повысят
Россиянам напомнили об уплате НДФЛ
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
30
Россия проведет финансовую мобилизацию
28
Минобороны России разоружило «Вагнер». ВИДЕО
26
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
26
ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак
26
Путин пообещал зеркальный ответ на использование кассетных снарядов