Крымский мост подорвали украинские надводные беспилотники

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что атаку на Крымский мост совершили с помощью двух украинских надводных беспилотников.

По данным НАК, из-за атаки надводных беспилотников повреждена автодорожная составляющая моста.

После атаки на Крымский мост возбуждено уголовное дело по статье о теракте (205 УК РФ). Уголовная статья предусматривает наказание от 12 лет лишения свободы за действия совершенные группой лиц.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту приостановлено. По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста. Супружеская пара погибли в машине на мосту, их дочь в больнице.