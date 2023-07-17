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Теракт на Крымском мосту
Актуальная тема
Теракт на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Крымские отели бесплатно продлят проживание

Источник:
Sibnet.ru
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Крымские отели готовы безвозмездно продлевать проживание туристов, которые вынуждены оставаться на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Около 20 тысяч туристов по плану должны выезжать из Крыма в ближайшие дни. Аннуляций туров пока не наблюдается, сказал «Объясняем. рф» Уманский.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, произошедшем в понедельник рано утром в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Супружеская пара погибли в машине на мосту, их дочь в больнице.

Движение по мосту приостановлено. По данным ряда телеграм-каналов, очевидцы слушали звук взрыва со стороны моста. 

Официально власти не говорили о причинах и сути происшествия. Только глава парламента республики Владимир Константинов отметил, что «террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост».

Тема: Теракт на Крымском мосту
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