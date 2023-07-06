Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, будет обсуждаться ситуация вокруг ЧВК «Вагнер».

«В ближайшее время с ним договорились встретиться», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА. Лукашенко уточнил, что речь пойдет и о дальнейшем функционировании подразделения.

Он также выразил уверенность, что Евгения Пригожина не будут «мочить». «Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет»,— заверил белорусский президент.

Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов.

Российские власти восприняли действия господина Пригожина как вооруженный мятеж. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве Александра Лукашенко. Бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, Пригожин при этом обязался уехать в Белоруссию.