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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным

Источник:
БЕЛТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, будет обсуждаться ситуация вокруг ЧВК «Вагнер».

«В ближайшее время с ним договорились встретиться», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА. Лукашенко уточнил, что речь пойдет и о дальнейшем функционировании подразделения.

Он также выразил уверенность, что Евгения Пригожина не будут «мочить». «Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет»,— заверил белорусский президент.

Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов.

Российские власти восприняли действия господина Пригожина как вооруженный мятеж. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве Александра Лукашенко. Бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, Пригожин при этом обязался уехать в Белоруссию.

Тема: Мятеж Пригожина
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Политика #Мир #Армия
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Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

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kygear

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