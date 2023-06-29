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YouTube накажет пользователей за блокировку рекламы

Источник:
Sibnet.ru
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Главная страница YouTube
Фото: © NordWood Themes / Unsplash License

Пользователь Reddit Reddit_n_Me поделился скриншотом c предупреждением о возможном отключении плеера на YouTube. Согласно этому сообщению, при использовании блокировщика рекламы зрители могут просмотреть всего лишь три видеоролика.

Администрация YouTube настоятельно рекомендует приобрести подписку YouTube Premium или, как вариант, отключить установленные «антирекламные» расширения. В своем обращении она подчеркивает, что именно реклама позволяет предоставлять услуги сервиса бесплатно для миллиардов пользователей по всему миру.

Судя по всему, подобные ограничения испытываются на ограниченной аудитории пользователей и применяются не ко всем блокировщикам рекламы. Однако вполне возможно, что в будущем компания сделает эти требования обязательными для всех.

Пользователи отреагировали на сообщение преимущественно негодующе. Большинству из них не нравится обилие рекламы на YouTube, а некоторые отметили, что блокировщик не решает всех проблем, например, не позволяет слушать музыку с сервиса при выключенном экране смартфона.

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